شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يودع جماهير الزمالك : "هي دي سنة الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك ، جماهير القلعة البيضاء واللاعبين والجهاز الفني في رسالة له علي حسابه الشخصي بموقع تويتر ، بعد ما انتهت علاقته بشكل رسمي مع الفريق بعد انتهاء تعاقده .

وقال الدولي التونسي في رسالته "بشكر نادى الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب في الفترة الأفضل في حياتى عشنا فيها لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج وهى دى سنة الحياة وأتمنى من قلبى لنادى الزمالك الفوز بكل البطولات في الفترة القادمة".



فرجاني ساسي

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن الدولي التونسي فرجاني ساسي يقترب من الانتقال رسميًا إلى الدوري التركي، بعد رحيله عن الزمالك.

وانتهى عقد ساسى مع الزمالك في يونيو الماضي، بعدما انضم إلى الفريق في 2018، وتوّج بالكونفدرالية وكأس مصر والسوبر المصري والإفريقي.

قالت صحيفة "aksam " التركية، أن التونسي صاحب الـ29 عامًا يقترب من نادى جوزتيبي ويفضل الانتقال إلى الدوري التركي، بعدما رفض التجديد للزمالك، وفشل انتقاله إلى الدحيل القطري.