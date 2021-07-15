شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الاولمبي يتوجه إلى طوكيو بطائرة خاصة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه منذ قليل ، منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب إلي طوكيو علي متن طائرة خاصة استعدادا للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021 التي تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة أسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم استراليا يوم 28

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.

تلقى النادى الأهلى تأكيدات من المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب تفيد بوجود طائرة خاصة سوف تنقل رباعى المارد الأحمر محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر لليابان عقب نهاية مباراة الاهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا فى نهائى دوري الابطال الافريقى والمقرر لها السبت المقبل بالمغرب للحاق ببعثة الفراعنة الصغار فى طوكيو للمشاركة فى الاوليمبياد.

وتلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن منتخب مصر الأولمبى لن يخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، كما كان مقررا، حيث وضعت اللجنة المنظمة اسم مصر من بين الدول الآمنة التى تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس كورونا.