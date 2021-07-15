شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتعامل موسيماني مع التكتل الدفاعي لكايزر تشيفز قبل نهائي إفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعد فريق الأهلي جيدا لخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المباراة والتعامل على التراجع الدفاعي المتوقع للفريق الجنوب إفريقي.

ومع علم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالتحفظ الدفاعي المتوقع لفريق كايزر تشيفز فإنه درب لاعبيه على بعض الجمل التي تمكنهم من فك شفرة الدفاع الجنوب إفريقي من خلال لعب التمريرات القصيرة في المساحات الضيقة في وجود ضغط لتعود لاعبيه على اللعب في مثل هذه الأجواء في موقعة مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة نقل الكرة بشكل سريع من خلال التمريرات القصيرة مع ضرورة التحرك بدون كرة لخلق مساحات وإرهاق لاعبي كايزر تشيفز حتى يتسنى لهم فتح ثغرة في دفاعه ومن ثم الوصول إلى مرماه وهز شباكه ، وطالبهم بضرورة التصويب المباشر على المرمى إذا ما وجدت فرصة للتسديد.

وحذر موسيماني لاعبيه من ترك المساحات والتي يجيدها الفريق الجنوب إفريقي وينوي الاعتماد عليها في شن هجوم خاطف على دفاع الأهلي وتهديد مرمى محمد الشناوي، حيث منح تعليمات خاصة للاعبي الوسط والدفاع بضرورة التخلص بالكرة مبكرا اذا ما وجدت في وسط ملعب الأهلي.