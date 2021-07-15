شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعبا فقط في تدريبات المقاصة بعد إراحة الأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام عادل مدرب المقاصة ونائب مدير الكرة بالنادي أن هناك 14 لاعبا يخوضون التدريبات بالفريق اليومي بعد قرار الجهاز الفني منح راحة للاعبين الأساسيين في ظل عدم ارتباط المقاصة بخوض أية مباريات في الوقت الحالي.

شدد عادل على أن هناك عدد 14 لاعبا يخوضون التدريبات من اللاعبين الاحتياطيين مع عدد من اللاعبين الناشئين وهم، أحمد السعيد متعب ومحمود فهمي وعلي المصري "وزة" وخالد مصطفى وطه جمعة ومحمود الغزالي ومحمد مخلوف والبلتاجي سمير مع عدد من اللاعبين الناشئين مثل زياد أشرف ومحمد امو ومحمد كمال ومحمد القصاص وأحمد عيد وهشام حافظ.

أوضح مدرب المقاصة أن هناك أكثر من لاعب من قطاع الناشئين لفتوا نظر الجهاز الفني مثل أحمد عيد ومحمد كمال وهشام حافظ، مشيرا إلي أن اللاعبين الاحتياطيين خاضوا مباراتين وديتين مع الناشئين خلال اليومين الماضيين لتجهيزهم للمرحلة القادمة.

وكشف عادل أن المجموعة الأساسية ستعود لتدريبات المقاصة بدءا من السبت المقبل بعد انتهاء الأجازة التي حصلوا عليها من الجهاز الفني، مؤكدا أن المجموعة الاحتياطية ستتدرب اليوم الخميس وتحصل على راحة الجمعة، على أن تعود للتدريبات بدءا من السبت مع المجموعة الأساسية.