شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يصل القاهرة استعدادا لقيادة تدريب الزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل إلى القاهرة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها في ظل توقف مباريات الفريق الأبيض.

وكان كارتيرون منح لاعبي الزمالك راحة لمدة ١١ يوماً، بدأت يوم ٥ يوليو وتنتهي اليوم ١٥ يوليو على أن يعود الفريق الأبيض لاستئناف تدريباته بداية من غداً الجمعة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري بداية من شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بداية من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية لمدة أسبوعين.

ويخوض الزمالك تدريباته على ملعب الترسانة نظراً لوجود إصلاحات بأرضية ملعب النادي الأبيض، حيث طلب مسؤولو الزمالك من نظائرهم في الترسانة إقامة تدريبات الفريق الأول على ستاد الشواكيش وهو ما وافقت عليه إدارة الأخير.

من جانبه كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، العديد من الخطط التى تقوم بها اللجنة فى الفترة الحالية وتعملها عليها من أجل القلعة البيضاء، بالإضافة إلى تفسيره للعديد من الأسباب التى اتخذتها اللجنة فى الفترة الأخيرة وعلى رأسها قرار الأبيض برفض الموعد المُحدد من قبل لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بإقامة مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر، والتى تم تحديدها يوم 9 أغسطس المقبل، وذلك خلال تصريحاته التى أطلقها عبر تطبيق "كلوب هاوس"، والتى يستعرضها ”الخليج 365” فى السطور التالية..

كشف حسين لبيب، أن بدايته فى مجال كرة اليد بدأ منذ أن كان مُلتحقًا بالمدرسة الثانوية، وتم اختياره من قبل مدرس التربية الرياضية للانضمام إلى فريق كرة اليد بنادى الزمالك، على الرغم من عدم قناعته به بسبب قصر قامته فى البداية، قائلاً: "المدرس عاد ليتساءل من منا (أشول)، فلذلك اختارنى لكى أنضم معه لفريق كرة اليد بالزمالك"، مشددًا على أنه كان فى بدايته الرياضية لم يكن المدرب مقتنع به وكان خيارًا ثالثًا بالنسبة له.

وأضاف لبيب أنه اتخذ من عدم قبوله فنيًا تحديًا أكثر ليُجيد ويصبح خيارًا أولاً للمدرب، قائلاً: "أنا زملكاوى القرار والحب لذا بدأت أعمل على نفسى جيدًا وبدأت أتدرب بشكل منفرد، حتى تدرجت بين فرق الناشئين والفريق الأساسى وكذلك انضممت لفريق كرة اليد بالجامعة ومنتخب مصر"، مضيفًا: "الدكتور كمال درويش كان متبنينى بسبب اقتناعه بى فكان يأتى لمشاهدة مباراتى مع الكلية ثم نذهب سويًا للعب مباراة نادى الزمالك فى النادى"، مشددًا: "عندما انضميت أول مرة لمنتخب مصر تم استبعادى أيضًا ولكن كان هناك تحدٍ وكان مثلى الأعلى أنى أكون زى حسن صقر والدكتور كمال درويش"، متابعًا: "بعد ذلك تم اختيارى للتواجد فى الهيئة العربية وبدأت بعد ذلك العمل فى البرمجيات ومجال الكمبيوتر".