شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك والسويد يتصدرا منافسات السباحة والجندي رابعا ببطولة العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر التشيكي جاكوب ماليتشيك والسويدي جاكوب راسموسون منافسات السباحة في نصف نهائي فردي الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

واحتل التشيكي جاكوب صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 315 نقطة وزمن قدره 1:57.71 دقيقة وجاء الكوري الجنوبي مينسيو لي في المركز الثاني برصيد 314 نقطة وزمن قدره 1:57.71 دقيقة والبولندي ماسيج كليميك في المركز الثالث برصيد 313 نقطة وزمن قدره 1:58.56 دقيقة.

واحتل أحمد الجندي لاعب مصر المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 312 نقطة ومن قدره 1:59.30 دقيقة، بينما جاء علي الدين شريف في المركز 23 برصيد ب 279 نقطة وزمن قدره 2:06.73 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية تصدر السويدي جاكوب راسموسون الترتيب برصيد 317 نقطة وزمن قدره 1:56.68دقيقة بينما جاء الفرنسي ماتيس روشا في المركز الثاني برصيد 317 نقطة وزمن قدره 1:56.75دقيقة، والأوركاني فلاديسلاف شيكان في المركز الثالث برصيد 316 نقطة وزمن قدره 1:57.66 دقيقة.

واحتل نور الدين كريم لاعب مصر المركز 16 برصيد 299 نقطة وزمن قدره 2:05.56دقيقة ومهند طارق المركز 17 برصيد 299 نقطة وزمن قدره 2:05.75دقيقة.

وتقام عبد قليل منافسات السلاح ثم يختتم اليوم بمنافسات الليزر رن.

وكان منتخب السيدات قد نجح في التأهل لنهائي فردي السيدات بـ3 لاعبات هم سلمى أيمن وأميرة قنديل المتأهلة لأولمبياد طوكيو وملك خالد بعد تواجدهم ضمن قائمة أفضل 36 لاعبة المتأهلات للنهائي بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في منافسات نصف النهائي.

وتقام منافسات النهائي لفردي السيدات غدا الجمعة، على أن تقام منافسات نهائي فردي الرجال يوم السبت المقبل.

ويشارك في منافسات اليوم 92 لاعب من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء ، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال و يوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.