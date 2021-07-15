شكرا لقرائتكم خبر عن 39 هدفاً.. قفشة ومحمد شريف ثنائية من ذهب فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من التناغم الكبير لاحظتها جماهير النادي الأهلي بين الثنائئ، محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر، ومحمد شريف مهاجم الأهلي، في ظل تألقهما بشكل خاص خلال الموسم الجاري، فمنذ عودة محمد شريف من إعارته إلى إنبي ارتدى ثوب القناص الجديد في القلعة الحمراء، كما واصل قفشة تألقه خاصة في اللقاءات الكبرى منذ هدفه في شباك الزمالك في نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا، والذي أهدى الأهلي لقب الكأس التاسعة بالبطولة.

واستحق التعاون المثمر في هجوم الأهلي بين قفشة ومحمد شريف لقب "ثنائي من ذهب"، بعدما ساهما في 39 هدفاً هذا الموسم سواء بتسجيلها أو صناعتها، من أصل 47 هدفاً سجلها الأهلي في الدوري و23 هدفاً في الدوري الأبطال، وهدف وحيد في مونديال الأندية وهدفين في كأس مصر، وهدفين في كأس السوبر الأفريقي، بإجمالي 75 هدفاً في كل البطولات.

وسجل محمد شريف 20 هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى مع الفريق خلال مشاركته في 39 مباراة مع الأهلي بالموسم الجاري.

بينما شارك قفشة في 37 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى لزملائه.

وبات قوة الكتيبة الحمراء لا يستهان بها في الهجوم، خاصة بعدما حقق الأهلي الفوز برباعية خلال 5 مباريات في الموسم الجاري، بواقع 4 مباريات في الدوري العام ومباراة واحدة في دوري أبطال أفريقيا كانت على حساب فريق سونيديب في الدور التمهيدي من النسخة القائمة.