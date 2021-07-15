كيف يستعد الأهلى لمواجهة كايزر تشيفز بالنهائى الأفريقى ؟

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القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو داخل النادي الأهلى فوق الاستعداد للمباراة المرتقبة بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، فى رحلة المارد الأحمر للدفاع عن لقب بطولته المفضلة دورى الأبطال، والمقرر لها السبت المقبل، ونستعرض استعدادات الاهلى لهذه المباراة فى السطور التالية..

س: ماذا فعل الأهلى قبل السفر للمغرب لمواجهة كايزر تشيفز؟

ج: نجح الأهلي فى الفوز بثلاث مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز قبل خوض نهائى دوري أبطال أفريقيا فلم تفلت من يديه سوى نقطتين فقط خسرهما بلدغة قاتلة من بيراميدز فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 2-2 بخطأ من حارسه محمد الشناوى فى الدقائق القاتلة، وبخلاف ذلك سحق المارد الاحمر منافسيه بثلاثيات ورباعيات مسجلا 12 هدف فى 4 مباريات.

س: كيف سيواجه موسيمانى قوة كايزر تشيفز ؟

ج: ينوي موسيماني فرض رقابة لصيقة على عناصر القوة في صفوف كايزر تشيفز لمنعهم من تشكيل خطورة على مرمى الأهلي، كما طالب لاعبيه بضرورة التمركز الجيد والانتشار بشكل صحيح داخل الملعب والالتزام بالتعليمات الفنية والخطط التي ينوي تطبيقها في اللقاء للعبور باللقاء إلى بر الأمان، ومن أبرز العناصر التي ينوي موسيماني فرض الرقابة عليها في النهائي الإفريقي سمير نوركوفيتش وماتيابا وكاسترو.

س: ماهى الأمور التى يركز عليها موسيمانى فى مران الاهلى بالمغرب ؟

ج: يعكف موسيماني خلال التدريبات الجماعية للأهلي بالمغرب على تطبيق بعض الجمل مع لاعبيه لتدريبهم على التعامل مع مثل هذه الكرات ومنع لاعبي الفريق الجنوب إفريقي من تهديد مرمى محمد الشناوي من الأطراف، ويرغب في تطبيق بعض الجمل الخاصة لتعامل دفاع الأهلي في مثل هذه المواقف، وعلى ضرورة التعامل مع الكرة وتطفيشها قبل الوصول للاعبي كايزر تشيفز داخل منطقة جزاء الأهلي.

س: هل سيجرى موسيمانى تعديل على خطة لعب الاهلى بالنهائى الافريقى ؟

ج: يخطط بيتسو موسيماني، لإجراء تعديلات على طريقة لعب الأهلي في مباراته ضد كايزر تشيفز، ويدرس أكثر من سيناريو سواء العودة للعب بطريقة 4/3/3 أو الاستمرار بطريقة 4/2/3/1 لاختيار الأفضل فيهما، بما يتناسب مع طريقة لعب الفريق الجنوب أفريقي.

س: ماذا طلب موسيمانى من نجوم الاهلى ؟

ج: طالب موسيماني لاعبيه بضرورة نقل الكرة السريع من خلال التمريرات القصيرة مع ضرورة التحرك بدون كرة لخلق مساحات وإرهاق لاعبي كايزر تشيفز حتى يتسنى لهم فتح ثغرة في دفاعه ومن ثم الوصول إلى مرماه وهز شباكه ، وطالبهم بضرورة التصويب المباشر على المرمى إذا ما وجدت فرصة للتسديد.

س: ماهى التحذيرات التى وجهها موسيمانى للاعبيه قبل النهائى الافريقى ؟

ج: حذر موسيمانى لاعبيه من ترك المساحات والتي يجيدها الفريق الجنوب إفريقي وينوي الاعتماد عليها في شن هجوم خاطف على دفاع الأهلي وتهديد مرمى محمد الشناوي، حيث منح تعليمات خاصة للاعبي الوسط والدفاع بضرورة التخلص بالكرة مبكرا اذا ما وجدت في وسط ملعب الأهلي، وضرورة الاستحواذ على الكرة لمنع المنافس من تهديد مرماه.

س: ما قائمة اللاعبين داخل بعثة الاهلى المتواجدة فى المغرب ؟

ج: تضم قائمة الأهلي في المغرب ، 28 لاعباً ، وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.