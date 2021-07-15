شكرا لقرائتكم خبر عن عفروتو يحذر الأهلي من الركلات الثابتة والمرتدات أمام كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مصطفى عفروتو ، لاعب النادي الأهلي السابق، الفريق الأحمر، من الاستهانة بفريق كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي يجمع الفريقين مساء السبت المقبل بالدار البيضاء، وقال عفرتو في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون تاسم سبورت 2: على أرض الملعب الأهلي أعلى من فايزر بكثير، والسلاح الوحيد لكايزر تشيفز هو المرتدات والضربات الثابتة، وأخطر عنصر لديهم هو مهاجمهم، ولكن الأهلي إذا تعامل مثلما تعامل أمام صن داونز والترجي فهو قادر على الفوز.

أضاف: لدينا ثقة في اللاعبين والإدارة، ولكن هذه مباراة نهائية، وهي الأولى لكايزر تشيفز وبالتأكيد سيأذخون حذرهم، وأتمنى أن تكون لعاشرة من نصيبنا.

واصل: أتوقع ن يبدأ موسيماني مثل بدايته أمام الترجي بطريقة 4/3/3، وبالتأكيد موسيماني لديه فكرة عن فريق كايزر لأنه لاعبها في جنوب أفريقيا أكثر من مرة، هم مميزين في الركلات الثابتة والأطوال لديهم فارقه عننا بكثير ولا يلعبون إلا على الهجمة المرتدة.

واختتم: الأهلي الآن في أفضل حالاته، لكن يجب أن نلعب الكرة الطبيعية التي اعتدنا عليها، ولا نسمح بأخطاء التمريرات، فريق كايزر ضعيف جداً، وكلهم بيدافعوا ، مهاجمهم يجري على كل كرة وهو سريع جداً، يجب أن نمتلك الكرة ونبدأ الهجمة من الخلف.

ويخطط بيتسو موسيماني، لإجراء تعديلات على طريقة لعب الأهلي في مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ويدرس أكثر من سيناريو سواء العودة للعب بطريقة 4/3/3 أو الاستمرار بطريقة 4/2/3/1 لاختيار الأفضل فيهما، بما يتناسب مع طريقة لعب الفريق الجنوب أفريقي.

ويدرس موسيماني اللعب بلاعب وسط ارتكاز ثالث كما حدث في مباراتي الترجي التونسي بنصف النهائي الأفريقي ومباراة بيراميدز في الدوري، من خلال الاعتماد على الثلاثي حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية في الوسط، على أن يلعب حمدي فتحي "ليبرو متقدم" أو لاعب وسط ثالث في حالة الدفاع أو لاعب وسط ثالث حال الهجوم، والتى أجاد تنفيذها بشكل كبير، ووقتها سيضحي موسيماني بأحد الجناحين سواء طاهر محمد طاهر أو حسين الشحات.