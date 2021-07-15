شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي في محاضرة تنظيمية تحت إشراف «كاف» استعداداً للنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري ظهر اليوم، الخميس، محاضرة تنظيمية؛ استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وعقدت المحاضرة بفندق إقامة الأهلي بمدينة الدار البيضاء المغربية، واستمرت قرابة الـ30 دقيقة، واستهدفت شرح التعليمات الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وترأس التونسي خالد المكشر، المنسق العام لنهائي دوري أبطال إفريقيا، المحاضرة التي كان الهدف منها شرح الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية وكل ما يتعلق بها، ومن بينها ترتيبات استلام الجوائز ووقوف الفريقين، وغيرها من الإجراءات التنظيمية في المباريات النهائية.



ويستعد الأهلي لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء بعد غدٍ السبت، بتوقيت القاهرة، باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.