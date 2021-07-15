شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يطلب مهاجم الزمالك الشاب ضمن صفقة مهند لاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أسامة فيصل مهاجم الزمالك الشاب، دائرة اهتمام نادي طلائع الجيش، الذي أبدي رغبة في ضم اللاعب الصاعد، ويكون ذلك في إطار صفقة تبادلية، بعدما طلب النادي الأبيض التعاقد مع مهند لاشين.

ويسعى نادي الطلائع للتعاقد مع أسامة فيصل علي سبيل الإعارة، من نادي الزمالك، علي طريقة مصطفي محمد لاعب القلعة البيضاء السابق، والذي قضي فترة علي سبيل الإعارة مع الطلائع شهدت تألقه بشكل ملفت قبل عودته لصفوف الأبيض من جديد ثم انتقاله للاحتراف الأوروبي عبر نادي جالاتا سراي التركي.

ويتمسك نادي الزمالك بكافة لاعبيه خلال الوقت الحالي، رافضا مبدأ رحيل أي لاعب نهائيا، علي أن يتم مناقشة مصير كافة اللاعبين عقب انتهاء مباريات الموسم الحالي، لرغبة مسئولي القلعة البيضاء في توفير المناخ المناسب للفريق لحصد لقبي الدوري الممتاز وكأس مصر خلال الموسم الجاري.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، اقتراب حسم صفقة مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون بديل للتونسي فرجاني ساسي لاعب الأبيض الذى أعلن الرحيل بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

كشف المصدر الزملكاوي أن الأيام الماضية، شهدت اتفاق مسئولو نادي الزمالك، مع نظرائهم في طلائع الجيش، على حسم صفقة مهند لاشين والاتفاق حول بنودها لكن تقرر تأجيل الإعلان الرسمي لحين نهاية الموسم.

أضاف المصدر أن الصفقة ستتضمن انتقال بعض لاعبي الزمالك لصفوف فريق طلائع الجيش علي سبيل الإعارة.