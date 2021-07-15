بعد صعوده للممتاز.. فاركو يُنهى تعاقده مع 14 لاعبا بالتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قررت إدارة نادي فاركو -الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز-، توجيه الشكر لـ14 لاعبا من صفوف الفريق وإنهاء عقودهم بالتراضي.

وتأهل فاركو مؤخرًا إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بفوزه على بني عبيد بنتيجة بثلاثة أهداف دون رد.

وأكد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إنهاء التعاقد مع 14 لاعبا بعد حصولهم على كافة مستحقاتهم.

وشملت قائمة الراحلين كل من: "محمد مصطفي ( حارس مرمي ) ، سليمان عبد ربه ، أحمد ناصف ، أحمد فهمى، سليم عبد الخالق، هشام عبد الحميد ، محمود إسماعيل رامبو، عبد الله السنجهاوى، أحمد فتحى ، محمد نصر، شريف أشرف ، محمد رجب ، ارنزى كلود، محمد ناجى جدو".

ويستعد نادى فاركو لإعلان تمديد تعاقده مع مديره الفنى الحالي مجدى عبد العاطى ليقود الفريق فنياً خلال الموسم المقبل.