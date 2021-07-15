ساؤول يفتح الباب أمام رحيله عن أتليتكو مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق الإسباني ساؤول نيجيز لاعب أتلتيكو مدريد، على مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فاتحًا الباب أمام اقتراب رحيله عن روخيبلانكوس.

وارتبط ساؤول بالدخول في صفقة تبادلية مع أنطوان جريزمان لاعب برشلونة، لينتقل الإسباني إلى ملعب كامب نو، بينما يعود الفرنسي إلى أحضان مدربه دييجو سيميوني.

وخلال تواجد اللاعب الإسباني في المعسكر التحضيري لأتليتكو مدريد، التقطته الكاميرات وهو يوقع لبعض المشجعين قبل استقلاله لحافلة الفريق.

وقال أحدهم: "ساؤول ابق معنا" ليرد عليه البالغ من العمر 26 عاما قائلا: "إنهم يطردونني من هنا يا رجل".

وانضم ساؤول إلى صفوف أتلتيكو مدريد في يونيو 2014 قادما من رايو فايكانو، وخاض الإسباني 337 مباراة بقميص روخيبلانكوس في جميع البطولات (سجل 43 هدفا وصنع 19 تمريرة ناجحة).