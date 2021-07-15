6 نصائح من طبيب بيراميدز للاعبي المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

وجه مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، بعض النصائح الطبية لثلاثي النادي المنضمين إلى صفوف المنتخب الأولمبي، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية يوم 22 يوليو الجاري، على أن تستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

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وأكد المنيري، للثلاثي الأولمبي أن فارق التوقيت بين مصر واليابان يصل إلى 7 ساعات كاملة، ما يعني أن مواعيد التدريبات وأغلب الأنشطة سيكون عند قرابة الواحدة والثانية صباحا (بتوقيت القاهرة) وهو ما يعني مشكلة بالنسبة للجسم في استيعاب الفارق الزمني والذي يعتاد عليه اللاعب، موضحا أن الجسد لا يعتاد سريعا على فارق التوقيت ويحتاج من أسبوع إلى أسبوعين من أجل استيعاب الأمر ويختلف الوضع من شخص لآخر في التكيف على الوضع الجديد، وفارق التوقيت الذي يسبب مشكلة في النوم والتوتر المستمر.

وأوضح طبيب بيراميدز للاعبي بيراميدز، أن الأبحاث الطبية الحديثة شددت على أن الضوء هو أكثر شيء من الممكن أن تجعل الجسد يتأقلم سريعا مع فارق التوقيت ويتعامل مع الساعة الييولوجية، وبالتالي من الضروري اتباع الآتي:

*يوم الوصول إلى اليابان مباشرة يفضل الحصول على قرص ميلاتونيل.

*يجب الابتعاد تماما عن الضوء من الساعة 7 وحتى 10 صباحا ثم التعرض للضوء من الساعة 10 وحتى 2 ظهرا والحصول على قرص آخر ميلاتونيل مساء.

*في اليوم الثاني يجب عدم التعرض للضوء من الساعة 7 صباحا وحتى 8:30 ثم التعرض للضوء بداية من 8:30 وحتى 12:30 ظهرا وقرص ميلاتونيل جديد في المساء.

*في اليوم الثالث يجب التعرض للضوء من الساعة 7 وحتى 11 صباحا والحصول على قرص ميلاتونيل في المساء.

*في اليوم الرابع يجب التعرض للضوء من الساعة 7 صباحًا وحتى 9:30 مع الحصول على قرص ميلاتونيل في الخامسة مساء.

*مع اليوم الخامس يجب التعرض للضوء بداية من 7 صباحًا وحتى 8:30 مع قرص ميلاتونيل في الساعة الرابعة والنصف عصرا.