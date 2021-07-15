طارق سليمان يقدم النصائح للشناوي قبل نهائي أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال طارق سليمان مدرب حراس مرمي الأهلي الأسبق ونادي مصر للمقاصة الحالي إن النيجيري دانيال أكبيي حارس مرمي فريق كايرز تشيفز الجنوب افريقي لديه أخطاء كثيرة بعيدا عن محاولات البعض التضخيم منه ومدح مستواه في المباريات الماضية.

وأضاف طارق سليمان في تصريحات لـ" الخليج 365 ": "دانيال أكبيي حارس أقل من الجيد وهو عشوائي جدا ويرتكب أخطاءً كبيرة في التمركز والتعامل مع الكرات العرضية وأري أنه يرتكب كوارث وعلي عكس ما يتم الترويج له في بعض وسائل الإعلام".

وأوضح :" إكبيي أيضا لديه أخطاء في التمركز ويأخذ في الغالب قرارات عشوائية وتحركاته خلال التعامل مع الكرة غير جيدة بالمرة ولذلك لا أري انه نقطة قوة في صفوف فريق كايزر تشيفز".

وعن الدور المطلوب من محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي في النهائي الأفريقي أجاب:" يجب أن يكون في كامل تركيزه خلال المباراة وأن يقوم بتوجيه زملائه بصورة جيدة في الملعب وأن يأخذ المكان الصحيح للتعامل مع أي كرة..وأعتقد أن الشناوي لن يتم اختباره بصورة كبيرة في المباراة لأن فريق كايزر تشيفز سيلعب بطريقة دفاعية فيما سيهاجم الأهلي من الدقيقة الأولى."