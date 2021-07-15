بالفيديو.. ميسي يرد على مُسن اعتاد تسجيل أهدافه "بالورقة والقلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في عالم تتوافر فيه الأجهزة الذكية والمواقع المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، وبضغطة زر واحدة يمكنك مشاهدة ومتابعة نجمك المفضل، إلا أن البعض مازال يتعامل بالطرق التقليدية القديمة خاصة لو كانوا كبار في السن.

دون هيرنان، مشجع أرجنتيني يبلغ من العمر 100 عام، يقوم بتسجيل كل هدف لنجمه المفضل ليونيل ميسي (بورقة وقلم رصاص) منذ أن بدأ البالغ من العمر 34 عامًا مسيرته الكروية.

يتأكد هرنان، أنه يكتب كل هدف يسجله ميسي ويتصل بحفيده جوليان ماسترانجيلو عندما لا يشاهد المباراة للتأكد من أنه لم يفُته أي شيء.

قصة هيرنان وصلت إلى ميسي، ليقوم بالرد عليها في لفتة إنسانية طيبة من اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات.

وقال ميسي خلال مقطع فيديو: "مرحبا هرنان.. قصتك وصلتني".

وأضاف: "من الجنون أنك تسجل جميع أهدافي وبهذه الطريقة، لهذا السبب أردت أن أرسل لك عناقًا كبيرًا وأشكرك على ما فعلته".

وبعد وصول الفيديو إلى البالغ من العمر 100 عام، قال باكيا: "كنت دائمًا وراءك وسأظل حتى النهاية ، سأسير خلفك".