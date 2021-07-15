هادي خشبة: تألق شريف يمنح الأهلي قوة في الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال هادي خشبة نجم دفاع الأهلي الأسبق،إن لاعبو الفريق الأحمر مطالبون بأخذ مباراة النهائي الأفريقي بكل جدية وعدم النظر ابداً إلى تاريخ الأهلي الكبير مقارنة بالمنافس وأن يحترموا كثيراً فريق كايزر تشيفز لضمان التتويج باللقب القاري.

وأضاف خشبة في تصريحات لـ"الخليج 365 ": "فريق كايزر تشيفز سيخوض النهائي بكل قوة وسيلعب على نقاط ضعف الأهلي ولذلك يجب أن نكون مستعدين له بشكل قوي ، وأعتقد أن النادي الأهلي لديه ميزة جيدة تتمثل في أن بيتسو موسيماني لديه خبرات في التعامل مع فرق جنوب أفريقيا بشكل عام ويعرف الكثير أيضا عن إمكانات فريق كايزر تشيفز ويعرف مفاتيح اللعب ونقاط القوة والضعف في الخصم".

وأوضح :" الأهلي يمتلك لاعبين لديهم خبرات كبيرة في افريقيا،الروح المعنوية أيضا أكبر لكن مع هذا يجب ألا تتحول هذه الروح لثقة زائدة قد يمنح الخصم أفضلية في المباراة من جميع النواحي..ويجب أن تكون خطوط الاهلي مترابطة ويكون لديهم قدر كبير من التواضع ".

وواصل تصريحاته :"تألق المهاجم محمد شريف مؤخرا يعطي راحة كبيرة لشكل الأهلي الهجومي وفريق كايزر تشيفز لديه ثغرات كثيرة جدا وأحيانا يلعب بعنف حتي يستطيع التغطية علي القصور الفني لأن المستوي لصالح الأهلي في كل الحالات".

وأنهي خشبة :" لو محمد هاني جاهز بدنيا 100% للمباراة يجب أن يبدأ في التشكيل الأساسي لأن لديه خبرة أكبر في المباريات الأفريقية كما أن ابتعاده عن الملعب مؤخرا كان بسبب الاصابة وليس لسبب فني ".