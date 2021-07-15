"الخطة ب".. ليفاندوفيسكي يدخل دائرة اهتمامات مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

زعمت تقارير أوروبية، اليوم الخميس، أن البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونيخ الألماني ضمن خطط الكتالوني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في حالة فشل التعاقد مع الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام.

ويسعى مانشستر سيتي لتدعيم خط هجوم الفريق السماوي، بعد رحيل سيرجيو أجويرو الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي وانضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، إلى جانب تراجع أداء البرازيلي جابرييل جيسوس وعدم ظهوره بالمستوى المرضي للمدرب الكتالوني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن جوارديولا وضع التعاقد مع هاري كين ضمن خططه، إلا أن تمسك إدارة سبيرز بالمهاجم الإنجليزي قد يقف عائقا أمام إتمام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن سيتي يراقب موقف اللاعب البولندي من التجديد لناديه الألماني (يتبقى في عقده موسمين)، بعدما وضعته كخطة بديلة في حال فشل انتقال كين إلى ملعب الاتحاد.

وانضم ليفاندوفيسكي إلى صفوف بايرن ميونيخ (تحت قيادة جوارديولا) في يوليو عام 2014 قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر.