غلق ساحة المشجعين المركزية خلال أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم الخميس غلق ساحة المشجعين المركزية في العاصمة اليابانية ، أمام الجماهير خلال الدورة الأولمبية الصيفية بسبب القيود الاحترازية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتستمر حالة الطوارئ في طوكيو قبل أسبوع واحد من انطلاق الأولمبياد مع زيادة حالات الإصابة بالعدوى.

الساحة المركزية التي يطلق عليها مدينة "الواجهة البحرية" لطوكيو، والواقعة بالقرب من القرية الأولمبية وأماكن استضافة منافسات التزلج والدراجات، كان من المقرر أن تصبح منطقة حيوية للشباب الصغير خلال الأولمبياد.

وتم تسجيل 1300 حالة إصابة بكورونا في طوكيو اليوم الخميس، وهي أعلى حصيلة إصابات منذ نحو ستة أشهر.