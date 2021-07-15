سولشاير يوضح.. لماذا وافق على مشاركة لاعبيه في الأولمبياد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أوضح أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، سبب موافقته على مشاركته لاعبيه في دورة الألعاب الأولمبية.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية يوم 22 يوليو الجاري، على أن تستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

وسيشارك الثنائي إريك بايلي وأماد ديالو لاعبي مانشستر يونايتد مع منتخب ساحل العاج في البطولة.

وعلق سولشاير على عدم رفضه لمشاركة لاعبيه خاصة وأنهما سيغيبان عن التواجد مع الفريق في بداية مشواره بالموسم الجديد.

وقال المدرب النرويجي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "أعتقد أن الجميع، عندما يكبرون يشاهدون الألعاب الأولمبية ويمكنهم رؤية يوسين بولت وريان جيجز، لقد رأيته يلعب في أولمبياد 2012".

وأضاف: "عندما يطلب منتخب بلادك ضمك للفريق لا أستطيع الوقوف في طريق تحقيق حلم اللاعبين".

وتابع: "بالطبع، إيريك تجاوز السن، لكني أعتقد أنهم يقدرون قيمته ولهذا السبب طلبوا ضمه لقائمة المنتخب".

وواصل: "أماد شاب صغير السن، سيكون من الجيد تواجده في البطولة، نعم سيغيبان عن الموسم التحضيري للفريق لكن أنتظر عودتهم بميدالية".

موقف سولشاير مغاير تماما لموقف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، الذي رفض طلب المنتخب الأولمبي بضم محمد صلاح إلى صفوفه للمشاركة في الأولمبياد، على الرغم من رغبة "مو" في المشاركة في البطولة.

جدير بالذكر أن الأندية غير ملزمة بالموافقة عن السماح للاعبيها بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لنها غير مدرجة في أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".