الميركاتو الصيفي 2021 | لاعب برشلونة قد ينتقل إلى الدوري الايطالي الاسبوع المقبل

يستعد لاعب وسط نادي برشلونة ميراليم بيانيتش، للعودة إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد تهميشه من قبل المدرب رونالد كومان في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يغادر بيانيتش برشلونة بعد موسم واحد فقط، وكان اللاعب قد انتقل إلى البلوجرانا قادمًا من يوفنتوس في صفقة تبادلية بعدما اتجه أرثر إلى الاتجاه المعاكس.

وأعلن النادي الكتالوني، منذ أيام عن استعداده للاستغناء عن اللاعب البوسني دون مقابل بسبب حاجته لتقليل رواتب اللاعبين.

ولكن حتى الآن، لم يتم العثور على حل لمغادرة بيانيتش لبرشلونة، وعلى الرغم من ذلك، وبحسب ما أوردته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن اللاعب تلقى ثلاثة عروض من إيطاليا؛ من روما وإنتر ويوفنتوس، لكن المشكلة تكمن في الراتب المرتفع للاعب.

ولا يبدو أن أيًا من الفرق الثلاثة، في الوقت الحالي، على استعداد لإتمام صفقة البوسني، لذلك يجب إيجاد حل مع برشلونة.

ويهدف البلوجرانا لحل هذه المشكلة خلال الأسبوع المقبل على أكبر تقدير، لذلك من المتوقع ظهور أخبار تفيد بانتقال اللاعب إلى الدوري الإيطالي في الأيام القليلة المقبلة.