أفشه يرفض الاحتفال بتسجيل هدف في الجلسة التصويرية للكاف

رفض صانع ألعاب فريق الاهلي محمد مجدي أفشه، الاحتفال بتسجيل هدف خلال الجلسة التصويرية التي خضع لها لاعبو الفريق اليوم الخميس، بمقر إقامة البعثة في الدار البيضاء، بناءً على طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف وبالتنسيق مع بعثة المارد الأحمر.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وطلب مصور الكاف من لاعبي الاهلي الاحتفال من أجل التقاط الصور، وقاموا بذلك وأحتفل حسين الشحات على طريقة لاعب الفريق السابق مؤمن زكريا، بينما رفض أفشه الاحتفال وأكتفى بالتقاط صور من الأمام والخلف والجنب.

ولم يُسجل محمد مجدي أفشه سوى هدفين خلال 10 مباريات هذا الموسم مع الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا بواقع 706 دقيقة، كما صنع 5 أهداف، ونجح في تمرير 19 تمريرة ناجحة، وفقا لما ورد بموقع الكاف.

وحضرت لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري محاضرة تنظيمية عقب الجلسة التصويرية؛ استعدادًا لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، تحت إشراف الكاف، واستمرت قرابة الـ30 دقيقة، واستهدفت شرح التعليمات الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

وترأس المنسق العام لنهائي دوري أبطال أفريقيا التونسي خالد المكشر، المحاضرة التي كان الهدف منها شرح الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية وكل ما يتعلق بها، ومن بينها ترتيبات استلام الجوائز ووقوف الفريقين، وغيرها من الإجراءات التنظيمية في المباريات النهائية.