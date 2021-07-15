الميركاتو الصيفي 2021 | بوروسيا دورتموند يرفض عرضًا مغريًا من تشيلسي لضم هالاند

رفض نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عرضًا مغريًا، من نادي تشيلسي الانجليزي، لضم المهاجم إيرلينج هالاند، خلال في الميركاتو الصيفي 2021، وذلك بمقابل مالي ضخم، بالإضافة لخدمات الثنائي تامي أبراهام وكالوم هودسون أودوي.

ويعد تشيلسي من أبرز المعجبين بالمهاجم النرويجي وهو في أمس الحاجة، إلى التغلب علي الأندية الأخرى التي تسعى لضمه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

على الرغم من الفوز بدوري أبطال أوروبا ، افتقر فريق المدرب توماس توخيل إلى وجود موثوق به في منطقة الجزاء ، حيث سجل كل من تيمو فيرنر وأبراهام 12 هدفًا جعلهما أفضل هدافي الفريق.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس نيوز، فإن مدرب تشيلسي توماس توخيل يأمل في الحصول على هالاند في الميركاتو الصيفي 2021، مقابل التفريط في أبراهام وكذلك الجناح هدسون أودوي لكن فريق البوندسليجا رفض.

ويقال إن دورتموند عازم على تلقي 150 مليون جنيه إسترليني من أجل هالاند في الميركاتو الصيفي 2021، على الرغم الشرط الجزائي في عقده والبالغ 65 مليون جنيه إسترليني في العام المقبل.

هالاند أصبح أحد أكثر اللاعبين رواجًا في العالم بعد أن سجل 48 هدفاً في 51 مباراة مع النادي والمنتخب في الموسم الماضي.

وتدعي صحيفة ’’ميرور’’ أن البلوز رفضوا عروضًا لأبراهام في وقت سابق من الميركاتو الصيفي 2021 ، لأنهم يعتقدون أنه يمكن أن يكون مفتاحًا لإغراء دورتموند من أجل بيع هالاند.

ويحرص تشيلسي على التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الصيفي 2021، بعد فشل تيمو فيرنر في إثبات ذاته الموسم الماضي.