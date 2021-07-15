كلاكيت ثاني مرة.. آريين روبن يعلن اعتزاله كرة القدم

قرر الهولندي آريين روبن، نجم نادي جرونينجن، اعتزاله النهائي لعالم كرة القدم، اليوم الخميس، عن عمر يناهز الـ37 عامًا، وذلك بعد العودة لمدة عام إلى الساحرة المستديرة.

نجم منتخب هولندا السابق روبن كان قد اعتزل كرة القدم من قبل مع بايرن ميونخ بعد نهاية موسم 2018/2019، ولكنه عاد في العام الماضي وانضم إلى الفريق الذي نشأ به جرونينجن.

لعب روبين بقميص جرونينجن الهولندي، 7 مباريات فقط لا غير على مدار الموسم الماضي، ولم يسجل أي أهداف لصالح الفريق.

وكتب نجم ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق روبن على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر“: “أصدقائي الأعزاء في كرة القدم، لقد قررت إيقاف مشواري الكروي من جديد، قرار صعب للغاية، أود أن أشكر الجميع على كل هذا الدعم الكبير! أضاف” مع تحياتي، آريين روبن”.

وكان روبن قد سبق ولعب خلال مسيرته الكروية مع إيندهوفن، تشيلسي وريال مدريد قبل الانتقال إلى بايرن ميونخ في عام 2009 والاستمرار في قلعة “آليانز أرينا” حتى 2019.