صفقات الهلال | الزعيم يفاوض لاعب بريطاني بديلا لجيوفينكو

يستعد مسئولو نادي الهلال السعودي لتقديم عرضًا خياليًا للاعب نادي سلتيك الإسكتلندي ومنتخب إسكتلندا تحت 21 عامًا رايان كريستي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، قد يغير حياته للانتقال إلى الخليج ليحل محل لاعب خط الوسط الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

وأثار اللاعب الاسكتلندي الدولي الكثير من التكهنات حول مستقبله في باركهيد، حيث أبدت جميع الأندية في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا اهتمامًا به، لكن الهلال السعودي يستهدف التعاقد معه بناء على طلب المدير الفني الجديد البرتغالي ليوناردو جاريم.

وقد يخسر الهلال صانع ألعاب الفريق ويوفنتوس السابق سيباستيان جيوفينكو، بعد عامين في السعودية لأنه يريد العودة إلى إيطاليا، وتريد إدارة الزعيم برئاسة فهد بن فافل، جلب أجنبي آخر إلى النادي من خلال محاولة خطوة جريئة للتوقيع مع كريستي، حسبما ورد بصحيفة THE SCOTTISH SUN.

ويمتلك الهلال في جعبته سبعة أجانب وهو الحد الأقصى المسموح به من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهم لاعب خط الوسط الكولومبي جوستافو كويلار والأرجنتيني لوتشيانو فيتو والمهاجم المالي الدولي موسى ماريجا ولاعبي خط الوسط بافيتيمبي جوميز من فرنسا وأندريه كاريلو من بيرو ومن كوريا الجنوبية جانغ هيون سو، بالإضافة سيباستيان جيوفينكو.

وينتهي عقد كريستي مع سيلتك بنهاية العام الجاري ورفض تجديد عقده مع النادي، في ظل محاولاتهم معه للتجديد، وقد يكون أول بريطاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حال نجاح التعاقد معه.