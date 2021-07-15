بالصور | مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الأساسي للموسم الجديد

كشف نادي مانشستر يونايتد عن قميصه الأساسي الجديد لموسم 2021-2022، والذى غلب عليه أسلوب مدينة مانشستر، مؤكدًا على أن صفقة رعاية القميص بلغت قيمة الـ 235 مليون جنيه إسترليني مع العلامة التجارية التقنية الألمانية “تيم فيور”.

وقال نادي مان يونايتد فى بيانه:” أن القميص مستوحى من قميصنا الأساسي في الستينيات والوقت الذي كان فيه مشجعينا يهتفون لأساطير مثل جورج بست والسير بوبي تشارلتون ودينيس لو، ويحتفي هذا القميص بأولئك الذين سبقونا وقادونا إلى أعظم لحظاتنا حان الوقت الآن لجيل جديد لترك بصمة.

ولدى يونايتد أيضًا راع جديد لأول مرة منذ تعاقد مع شركة شيفروليه في عام 2015، إذ كشفت سبورت ميل في مارس أن الراعي الجديد للشياطين الحمر هو الشركة الألمانية “تيم فيور”.

و تظهر على القميص عبارة “الشجاعة والنجاح”” مطبوعة على ظهر العنق داخل القميص ، بينما يظهر شيطان أحمر على ظهره لأول مرة في تاريخ النادي.

سيحصل نادي مانشستر يونايتد على 47 مليون جنيه إسترليني في الموسم على مدى السنوات الخمس المقبلة، من الراعي الجديد، حيث تعد أكبر صفقة رعاية تم التفاوض عليها من قبل فريق رياضي خلال الوباء في جميع أنحاء العالم ، على الرغم من استمرار أندية كرة القدم في المعاناة المالية دون عائدات يوم المباراة بسبب غياب المشجعين.

ويأتي الطقم الجديد في الوقت الذي يستعد فيه يونايتد للإعلان عن التعاقد مع جناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو مقابل 73 مليون جنيه إسترليني..