الامارات | الشارقة يجدد عقد سالم صالح حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يجدد عقد سالم صالح حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عبر صفحته في " تويتر" تجديد عقد المهاجم سالم صالح " 30 عاما" لموسمين قادمين حتى العام 2023. وقال النادي إن ذلك يأتي في إطار حرص النادي على استقرار عناصر الفريق في الفترة المقبلة، علما أن الفريق يواصل حاليا تحضيراته للموسم الجديد من خلال معسكر داخلي في مدينة خورفكان.

ويعد سالم صالح الذي انتقل إلى الفريق قادما من نادي النصر أحد العناصر الشابة في صفوف "الملك"، وقدم مستوى مميزا خاصة خلال المشاركة الاخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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