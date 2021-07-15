شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حسمه الدوري المغربي .. متي يعود أوناجم لصفوف الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، علي عودة المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق المعار لصفوف الوداد البيضاوي، ليتواجد في القائمة البيضاء خلال الموسم الجديد في ظل قناعة المدرب بإمكانياته وقدارته الفنية.

ونجح أوناجم في قيادة الوداد لحصد لقب الدوري المغربي منذ ساعات قليلة للمرة الـ 21 في تاريخ النادي، بعد أن حقق الفوز على مضيفه فريق مولودية وجدة، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "وجدة" ضمن منافسات الجولة الـ27 للمسابقة هذا الموسم.

وتواصل ”الخليج 365” مع مصدر مطلع بالزمالك لمعرفة موعد عودة أوناجم لصفوف الفريق خاصة بعد نجاحه في حسم لقب الدوري المغربي مع الوداد منذ ساعات.

كشف المصدر الزملكاوي أو أوناجم يتبقي له 3 مباريات مع الوداد في الدوري المغربي رغم حسم اللقب، وستقام أيام 18 و 23 و 27 يوليو الجاري.

كما يرتبط أوناجم بخوض مباراة أخري مع الوداد يوم 31 يوليو أمام المغرب التطواني في نصف نهائي كأس المغرب وحال فوز فريقه سيستمر معهم لحين خوض المباراة النهائية التي لم يتحدد موعدها حتي الآن.

أضاف المصدر أن أوناجم بعد انهاء كافة ارتباطاته مع فريق الوداد سيحصل علي راحة بالاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل العودة للقاهرة مرة أخري والانتظام في تدريبات الفريق، مؤكدا أن اللاعب سيتواجد مع الأبيض خلال فترة الإعداد للموسم الجديد عقب انتهاء مباريات الموسم الحالي في الدوري والكأس.