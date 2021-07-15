شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يحفز لاعبي الأهلي من أجل حصد العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على التحدث مع لاعبي الفريق الأحمر خلال المحاضرات التي يعقدها الجهاز الفني لتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم من أجل تحقيق الفوز على كايزر تشيفز في المباراة التي ستجمعهما يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب عبد الحفيظ لاعبي الأهلي بضرورة التركيز الشديد واللعب بروح وششخصية الأهلي وعدم الوقوع في فخ أن فريق كايزر تشيفز لا يملك تاريخ كبير في إفريقيا، بدليل أنه نجح في الوصول للنهائي بعد إقصاء الوداد المغرب وبترو أتلتيكو الأنجولي، كما أنه يملك لاعبين قادرين على تحقيق المفاجأة.

وحث عبد الحفيظ لاعبي الأهلي على ضرورة احترام المنافس واللعب بكل جدية وضرورة تقديم كل ما لديهم من أجل اسعاد جماهير التي تنتظر التتويج باللقب الثاني على التوالي والعاشر في تاريخهم، وكتابة تاريخ لهم يضاهي الأجيال السابقة التي حققت إنجازات للنسور الحمر.

وشدد عبد الحفيظ في جلساته مع اللاعبين أن المباراة لن تكون سهلة على الأهلي بل ستكون صعبة خاصة مع التكتل الدفاعي الذي سيفرضه كايزر تشيفز الذي سيعمل ألف حساب للأهلي خلال مواجهته مع تحذير اللاعبين من هجمات الفريق الججنوب إفريقي المرتدة، والتنبيه على غياب التركيز.