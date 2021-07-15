شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: التجديد لإيهاب جلال مطلب جماهيرى وباهر ومجدي يرتبطان بعقد 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الاسماعيلي، حقيقة تلقي عدد من لاعبي الدراويش عروضاً خلال الفترة الماضية، وقال وحيد في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة": أجلنا الحديث عن الباقيين في الفريق والراحلين من اللاعبين حتى الانتهاء من الدوري لأننا لدينا أهم 3 مباريات في الموسم كله، بيراميدز والأهلي ثم الزمالك.

أضاف متحدثاً عن إيهاب جلال مدرب الفريق: إيهاب جلال حقق نتائج مميزة مع الاسماعيلي وكل الجماهير كانت سعيدة بسلسلة الانتصارات التي حققها الدراويش، وهناك أمور يجب أن ننجزها قبل التجديد لإيهاب جلال وهي تحقيق طموحات الدراويش.

واصل: هناك مطلب جماهيري بالتجديد لإيهاب جلال، وأي عاقل محب للنادي يتمنى بقاء جلال في الإدارة الفنية، وهو المسؤول بشكل كامل عن بقاء أو رحيل أي لاعب وغير مقبول أن يتحدث أحد عن رحيل لاعبين في الوقت الحالي.

واختتم: باهر المحمدي عائد من إصابة طويلة، وعبد الرحمن مجدي أيضاً عائد من إصابة ولثقة شوقي غريب في قدراته ضمه للمنتخب، وأثق أنه سيكون له مستقبل كبير، البعض يتحدث عن توقيعهم لأندية، ولكن اللاعبين أنفسهم أكدوا على ارتباطهم بالنادي وكل لاعب منهما يتبقى في عقده 3 سنوات مع النادي، ورغبته بعد ذلك هي الاحتراف في أوروبا، وكل ما يقال عنهما لم يحدث، أزمتنا مع النجوم تتجه للحل وأطمئن الجماهير .