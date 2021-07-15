شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أسوان: ملعبنا مرعب للمنافسين ومباراة الإنتاج والبنك أصعب من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد مصطفى بيبو المدير الفني الحالي لنادي أسوان، عن رؤيته للفترة المقبلة من المنافسات على البقاء في الدوري العام، وقال بيبو في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم":الموضوع صعب ولدينا تحدي كبير، واللاعبين لديهم تحدي لتخطي المهمة الصعبة، نحن على حافة الخطورة ولكن قادرون على تخطيها، وهذا ظهر في التعادل الأخير مع سيراميكا، لاعبو أسوان قادرون على حصد النقاط التي تبقينا في الدوري.

أضاف: لا ننظر إلى المنافسين ونركز على مبارياتنا، الأمر حتى الآن مازال بأيدينا، لدينا مباريات صعبة تبدأ بالأهلي ومباراة الانتاج والبنك الأهلي أصعب من مباراة الأهلي.

واصل: في المباريات الكبيرة أمام الأهلي والزمالك لا تحتاج إلى تأهيل اللاعبين نفسياً بل كل اللاعبين يكونون مستعدين قبل اللقاء بأسبوع على الأقل ويكون لديهم الحافز لإظهار أنفسهم.

واختتم متحدثاً عن ملعب أسوان: ملعبنا كان مخيفاً للأندية كلها خاصة إذا لعبت في وقت الظهيرة، ولكن ظروف كورونا، أثر على هذا الأمر بسبب الطيران ولذلك لعبنا في القاهرة، والموسم الجاري نمر بنفس الظروف، ونلعب داخل أو خارج أسوان بنفس الطريقة بسبب غياب الجماهير، ومشكلة الإضاءة أجبرتنا على العودة للقاهرة، وكان نفسنا نلعب وسط الجماهير حتى لو لم يدخلوا المباريات.