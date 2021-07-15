شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يفاضل بين الشحات وطاهر للعب أساسيا بنهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بين الثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات من أجل الاعتماد على أحدهما للعب بجوار محمد شريف ومحمد مجدي أفشة بقيادة هجوم الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل حال تغيير طريقة اللعب والعودة للعب بثلاثي وسط دفاعي.

ويخطط بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لإجراء تعديلات على طريقة لعب الأهلي في مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويدرس أكثر من سيناريو سواء العودة للعب بطريقة 4/3/3 أو الاستمرار بطريقة 4/2/3/1 لاختيار الأفضل فيهما، بما يتناسب مع طريقة لعب الفريق الجنوب أفريقي.

وحال استقر موسيماني على تغيير طريقة اللعب سيكون مجبرا على التضحية بأحد الجناحين طاهر أو الشحات وهو ما سيتحدد في مران الغد قبل خوض المباراة النهائية، حيث تجري المفاضلة بين الثنائي في ظل وجود ميزة لكل لاعب من الثنائي.

ويفضل الجهاز الفني الاعتماد على طاهر محمد طاهر باعتباره يجيد التحكم في الكرة والاختراق وكذلك التصويب على المرمى من خارج منطقة الجزاء بخلاف أنه يجيد التغطية الدفاعية ومعاونة الظهير في تقديم الدعم الدفاعي له بخلاف التفاهم بينه وبين محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر.

كما يفضل الجهاز الفني الشحات لأكثر من سبب هي استفاقة اللاعب في القترة الأخيرة وإحراز أكثر من هدف مهم سواء في الدوري أو إفريقيا وقدرته على التعامل في وضعية الهجمات المرتدة أو وجود المساحات وتعاونه مع باقي زملائه.

ومن المنتظر أن يحسم موسيماني خطة اللعب والشكل الهجومي الذي سيلعب به سواء اللعب بثلاثي هجومي أو اللعب برباعي هجومي.