شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يهنئ الوداد بالدوري المغربي: مبروك عليكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أشرف بن شرقي لاعب نادى الزمالك حالياً وفريق الوداد المغربي سابقاً، فريق الوداد، بعد فوزه ببطولة الدورى المغربى لهذا الموسم والمرة 21 فى تاريخه، ونشر بن شرقي صورة للاعبي الوداد وعلق عليها :مبروك عليكم.



اشرف بن شرقي

وتوج فريق الوداد البيضاوى بلقب الدورى المغربى لموسم 2020-2021، بعد أن حقق الفوز على مضيفه فريق مولودية وجدة، بهدفين دون مقابل، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "وجدة"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 للمسابقة هذا الموسم. وحصد فريق الوداد لقب الدورى المغربى للمرة الواحد والعشرين فى تاريخه.

سجل المهاجم أيوب الكعبى هدف الوداد الأول فى الدقيقة 65، ليحتل صدارة هدافى الدورى المغربى برصيد 15 هدفا بالتساوى مع اللاعب الكونغولى بين مالانجو مهاجم الرجاء، وتمكن اللاعب يحيى عطية الله من تسجيل هدف الوداد الثانى فى الوقت بدل الضائع من المباراة.

الفوز رفع رصيد الوداد للنقطة 63، بفارق 11 نقطة عن الرجاء الوصيف، وذلك قبل 3 جولات فقط على نهاية المسابقة، ليتوج رسميا بلقب الدورى المغربي، فيما توقف رصيد مولودية وجدة عند 35 نقطة فى المركز الخامس، ليستعيد الوداد لقب الدورى المغربى من أنياب الرجاء الذى حصل عليه فى الموسم الماضى 2019-2020.