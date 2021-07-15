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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد صلاح نجم الزمالك: بحب هنيدى وعلى ربيع وهوايتى السباحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب محمد صلاح نجم الزمالك السابق .ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟
السباحة فى البحر .
بتدخل المطبخ ؟
لأ .. نادرا و لكن بعرف أعمل شاى بلبن .
إيه الاكلة المفضلة بالنسبة لك ؟
صينية بطاطس بالفراخ .
من نجمك المفضل ؟
محمد هنيدى و على ربيع .
من مطربك المفضل ؟
محرم فؤاد
لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه ؟
عمرى ما فكرت .. طول عمرى هدفى كرة القدم من صغرى
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟
أمير كرارة
بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال جدا .