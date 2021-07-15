شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد صلاح نجم الزمالك: بحب هنيدى وعلى ربيع وهوايتى السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب محمد صلاح نجم الزمالك السابق .

السباحة فى البحر .

لأ .. نادرا و لكن بعرف أعمل شاى بلبن .

صينية بطاطس بالفراخ .

محمد هنيدى و على ربيع .

محرم فؤاد

عمرى ما فكرت .. طول عمرى هدفى كرة القدم من صغرى

أمير كرارة

الكاجوال جدا .