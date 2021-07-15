شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم شباب المقاولون يجري جراحة ناجحة في الرباط الصليبي للركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى كريم أبو اليسر مهاجم فريق شباب المقاولون العرب مواليد 2004 عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة، داخل المركز الطبى التابع للمقاولون العرب، عقب إصابته خلال مشاركته في مران فريقه، ومن المقرر أن يحصل اللاعب على فترة راحة بعد العملية الجراحية قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي.



كريم ابو اليسر لاعب المقاولون



كريم ابو اليسر

ويختتم اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة نظيره بيراميدز، في معسكره المقام حالياً بالجبل الأخضر، ومن المقرر أن يعلن النحاس عن قائمة الفريق التيستخوض اللقاء عقب المران الختامي للمقاولون.

وأصبحت فرصة باسم علي وأحمد شكري ضعيفة في اللحاق بمواجهة بيراميدز، حيث يعاني الأول من شد في العضلة الأمامية، بينما يعاني أحمد شكري من تمزق في العضلة الخلفية.

كان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس قد قام بمراجعة أشرطة الفيديو الخاصة بالمباريات الماضية لفريق بيراميدز، وأبرزها التعادل الأخير مع الإنتاج الحربي بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، يوم الخميس الماضي، لتحديد نقاط القوة والضعف في بيراميدز قبل المباراة المرتقبة مع المقاولون.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وبيراميدز قد انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لذئاب الجبل، حيث عانى المقاولون في بداية الموسم من تراجع ملحوظ في النتائج بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بسبب كورونا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.