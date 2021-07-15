شكرا لقرائتكم خبر عن ينضم لمعسكر الإسكندرية .. الزمالك يمنح أوباما إجازة إضافية بسبب الجواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل يوسف أوباما لاعب الزمالك علي راحة إضافية من الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، لقضاء إجازة شهر العسل حيث اتم اللاعب زفافه منذ ما يقرب من 10 أيام.

ويعود فريق الزمالك للتدريبات غدا علي ملعب الترسانة استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، وسينضم أوباما لتدريبات الفريق في معسكر الإسكندرية المقرر انطلاقه يوم 21 يوليو الجاري.

من ناحية أخرى يصل القاهرة اليوم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب قضاءه فترة الاجازة مع اسرته في فرنسا، حيث استغل كارتيرون فترة الراحة التي منحها للاعبين في ترتيب بعض الأمور داخل فريق الكرة، قبل ان يسافر لمدة 4 أيام لقضاء إجازة قصيرة والعودة الي القاهرة مرة أخرى.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر اقامتها يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، ويدخل الفريق الأبيض مُعسكرًا مغلقا فى الإسكندرية، بداية من يوم 21 من شهر يوليو الجارى، على أن يخوض الفريق مباراتين وديتين فى الإسكندرية يومى 26 و29 من الشهر نفسه، وسيكون الزمالك لديه مباراة أمام الاتحاد السكندرى، عقب انتهاء مباراة غزل المحلة، والمقرر إقامتها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ثم يواجه أسوان، على ستاد بتروسبورت فى منافسات كأس مصر يوم 9 من الشهر نفسه، ومن ثم مباراته أمام الإسماعيلى فى الإسماعيلية، والمحدد لها يوم 12 من الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من المسابقة المحلية.

في سياق مختلف وافقت اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على إضافة عضو جديد إلى الجهاز الطبي للفريق الذى يقوده الدكتور محمد أسامة، بعدما طلب الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك إضافة مدلك جديد للفريق وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة، خاصة بعدما رحل المدلك السابق بالفريق وهو عبد العزيز حمدى.

ويدرس الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، إضافة أعضاء جدد إلى الجهاز الطبي فى بعض التخصصات التي يحتاجها على أن يناقش متطلباته مع حسين لبيب رئيس النادي الذي أكد له توفير كافة الإمكانيات لإنجاح العمل داخل منظومة الفريق الأول.