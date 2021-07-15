شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف خطة الأهلى لإسقاط كايزر تشيفز على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى، مساء اليوم الخمس، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى.

ويتحدث محمد شبانة فى برنامجه عن كواليس خطة الأهلى لإسقاط كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى المباراة النهائى لدورى أبطال أفريقيا المحدد لها السبت المقبل.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الصيفى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.