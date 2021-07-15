شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعتذر عن مواجهة الزمالك وديا في معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر فريق سموحة عن خوض مباراة ودية أمام الزمالك خلال فترة توقف الدوري الحالية، بعد مخاطبته من جانب الجهاز الإداري للفريق الأبيض لخوض ودية.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الجمعة، بعد حصول الفريق علي راحة سلبية لمدة 11 يوم عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة غزل المحلة، لتقام يوم 3 أغسطس المقبل.

وقبل استئناف التدريبات يخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا والاطمئنان علي كافة اللاعبين، قبل العودة للمران بشكل طبيعي.

ويخوض الزمالك تدريباته أيام الجمعة والسبت والأحد والأثنين بملعب الترسانة بعد الاتفاق مع إدارة الشواكيش علي استضافة التدريبات نظرا لإقامة إصلاحات بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر القلعة البيضاء والذى يستضيف التدريبات اليومية لفريق الكرة.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية يوم الثلاثاء الموافق أول أيام عيد الأضحي المبارك، علي أن يسافر الفريق إلى الإسكندرية يوم الأربعاء للدخول في معسكر مغلق هناك لحين مواجهة سموحة.

وخلال المعسكر المغلق سيخوض الزمالك مباراتين وديتين يومي 26 و 29 يوليو الجاري، وطلب الجهاز الفني أن يكون سموحة طرف لإحدي المباراتين لكن النادي السكندري اعتذر عن خوض المباراة.