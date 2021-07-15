شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر لاعبي الأهلى قبل نهائى أفريقيا ويؤكد: أحذروا سيناريو بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى لاعبيه من خطورة مباراة كايزر تشيفز فى نهائى دوري الأبطال الأفريقى والمقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل، موسيمانى أكد فى حديثه لنجوم المارد الأحمر أن الكرة لا تعرف إلا الجهد من الدقيقة الأولى وحتى صافرة الحكم مؤكداً أن سيناريو مباراة بيراميدز بالدوري التى تعادل فيها الأهلى باللحظات الاخيرة أكبر مثال على "غدر الساحرة المستديرة" ، مشدداً على ضرورة التركيز سعياً لحصد اللقب العاشر فى تاريخ القلعة الحمراء.

ويخطط بيتسو موسيماني، لإجراء تعديلات على طريقة لعب الأهلي في مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ويدرس أكثر من سيناريو سواء العودة للعب بطريقة 4/3/3 أو الاستمرار بطريقة 4/2/3/1 لاختيار الأفضل فيهما، بما يتناسب مع طريقة لعب الفريق الجنوب أفريقي.

ويدرس موسيماني اللعب بلاعب وسط ارتكاز ثالث كما حدث في مباراتي الترجي التونسي بنصف النهائي الأفريقي ومباراة بيراميدز في الدوري، من خلال الاعتماد على الثلاثي حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية في الوسط، على أن يلعب حمدي فتحي "ليبرو متقدم" أو لاعب وسط ثالث في حالة الدفاع أو لاعب وسط ثالث حال الهجوم، والتى أجاد تنفيذها بشكل كبير، ووقتها سيضحي موسيماني بأحد الجناحين سواء طاهر محمد طاهر أو حسين الشحات.

كما يفكر موسيماني في الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لسبيين الأول منح الحرية لعلي معلول في التقدم للأمام وتقديم الزيادة الهجومية مع دخول حمدي فتحي كقلب دفاع بجوار بدر بانون حال تقدمه، وميل أيمن أشرف إلى مركز الظهير الأيسر، لاستغلال اختراقات معلول في إرسال الكرات العرضية وتشكيل جبهة قوية مع أفشة أو طاهر، وإرسال الكرات العرضية لشريف في منطقة جزاء كايزر تشيفز.