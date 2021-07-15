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شاهد تدريب المنتخب الأولمبي الصباحي قبل السفر لطوكيو

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القاهرة - سامية سيد - أدي المنتخب الأولمبي مرانه الصباحي اليوم الخميس في مقر إقامة معسكر الفريق وداخل الجيم قبل التوجه إلى المطار والسفر إلى اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب علي توجه الجهاز الإداري إلي مطار القاهرة في الواحدة ظهرا علي أن يتوجه الجهاز الفني واللاعبون إلي المطار في الثانية والنصف ظهرا.

 

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فى السياق ذاته قرر شوقى غريب اعتماد مبدأ الأقدمية فى اختيار "كابتن" المنتخب فى أولمبياد طوكيو، ووفقا لمبدأ الأقدمية جاء ترتيب "كباتن" المنتخب على النحو التالى: أحمد حجازى يليه رمضان صبحي ثم محمد الشناوي ثم محمود الونش ثم صلاح محسن ثم طاهر محمد طاهر.

وتلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن منتخب مصر الأولمبى لن يخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، كما كان مقررا، حيث وضعت اللجنة المنظمة اسم مصر من بين الدول الآمنة التى تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس .

 

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو، على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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