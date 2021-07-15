شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة: أتمنى فوز الزمالك بالدوري والأهلي أقوى فريق في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي لفريق البنك الأهلي، أن كل المباريات المتبقية لفريقه بالدوري، لا تقل أهمية عن أول لقاء له بعد التوقف والذي سيجمعه بالنادي الأهلي، وقال كريم شحاته في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": لا نستعد للأهلي فقط، بل هناك مباريات كثيرة مهمة تحتاج إلى جاهزية كل اللاعبين لأننا لا نضمن الإصابات والايقافات، أمامنا أسبوع قبل مباراة الأهلي وندخل في معسكر مغلق لمدة 4 أيام.

أضاف: المباريات كلها صعبة الأهلي وبيراميدز فريقين كبار، ولكن عندما تواجه فرق في نفس ترتيبك تكون أيضاً اللقاءات صعبة، نتمنى التوفيق للأهلي في نهائي أفريقيا وأن يحصدوا اللقب ومباراتنا معهم ثالث يوم العيد وسنقوم بعمل ممر شرفي في حالة فوزهم بالبطولة.

واصل: الأهلي والزمالك هما الوحيدان المرشحان للفوز ببطولة الدوري، والمنافسة ستستمر حتى أخر أسبوع أو أسبوعين، وكزملكاوي أتمنى فوز الزمالك بالدوري.

أكمل متحدثاً عن نهائي أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز: الأهلي أقوى فريق في أفريقيا حالياً ولديهم خبرات كبيرة، ومباراة كايزر تشيفز ككرة قدم سهلة ولكن لأنه نهائي الموضوع مختلف، وأخطر سلاح لدى كازير تشيفز هو الهجمات المرتدة ولكن الأهلي سيحصد اللقب بنسبة مائة في المائة.

واختتم: محمد شريف مهاجم مصر الأول حالياً مع مصطفى محمد، يقدم مباريات قوية جداً ويتحرك بشكل جيد بدون كرة وتمركزاته دخل منطقة الجزاء رائعة، وبدأ يعمل على الرأسيات، ويصل للمرمى من أقصر الطرق، وفيه كل ما يمكن أن يكون في المهاجم المميز، وقفشة ومعلول بعد شريف من أكثر العوامل المؤثرة في الأهلي.