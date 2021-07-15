شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب يكشف أخر استعدادات نهائي أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف إبراهيم السفير المصري في المغرب، الترتيبات الأخيرة في استعدادات المغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل.

وقال السفير المصري في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": الأمور كلها تسير على ما يرام وزرت البعثة بالأمس، ولم أجد أي أزمات والمعنويات عالية جداً واللاعبين مركزين على المباراة، كل التفاصيل تم مناقشتها منذ فترة طويلة مع الأهلي والجانب المغربي، ولا يوجد حضور جماهيري فقط البعثتين الرسميتين.

أضاف: هناك اهتمام من الصحافة المغربية بمباراة نهائي أفريقيا، ومهتمين بنجاح الحدث الذي تستضيفه بلادهم، وعدم وجود فريق مغربي فرق بشكل واضح في الاهتمام، ولكن هناك دعم للأهلي لأنه فريق عربية من ناحية ولأن كايزر كان سبباً في خروج الوداد من ناحية أخرى.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة صباح اليوم الخميس بمقر إقامة الفريق بالمغرب ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قبل نهائى أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.