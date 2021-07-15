شكرا لقرائتكم خبر عن الشنطة فيها إيه.. تعرف على محتويات حقيبة بعثة مصر فى أولمبياد طوكيو "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم لاعبو البعثة المصرية المشاركين فى أولمبياد طوكيو بمختلف الألعاب الرياضية ، حقيبة ملابس خاصة بكل منهم، لاستخدامها خلال تواجدهم فى القرية الأولمبية باليابان.

ويكشف ”الخليج 365”، عن محتويات الحقيبة الرياضية الخاصة بالبعثة المصرية فى طوكيو والتى جاءت كالتالى:

البدلة الكلاسيكية الرسمية المقرر ارتداؤها فى طابور العرض الخاص بالاولمبياد

2 ترنج رياضى أحدهما أبيض والآخر أحمر

2 تى شيرت رياضى

2 شورت رياضى

1 تى شيرت بولو

2 أحذية رياضية

3 جوارب

شبشب

3 فوطة

حقيبة باك

حقيبة صغيرة تصلح لوضع المتعلقات الشخصية

كل هذا داخل الحقيبة الكبرى

وتوجه صباح أمس الأربعاء إلى مدينة طوكيو باليابان الفوج الثاني من البعثة الإدارية المصرية من أجل اللحاق بالفوج الأول الذي غادر منذ ساعات من أجل وضع تجهيزات بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

ضم الوفد الأخير المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشراع ونائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو والدكتور أسامة صادق مدير العلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية والأستاذ أحمد عبدالعليم المكتب الفني لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية وذلك لحضور إجتماع تسجيل البعثات واستلام مقرات سكن البعثة المصرية والعمل على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باستقبال البعثة المصرية وتذليل كافة العقبات مبكرا.

وكان وفد مقدمة البعثة الإدارية توجه مساء الثلاثاء الماضى مكون من الأستاذ خالد حسن والأستاذة لميس غازي والدكتورة أماني عبدالفتاح من أجل وضع الترتيبات الأولية وحضور الاجتماع التحضيري للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والإطلاع على أخر التعليمات قبل وصول باقي أفواج بعثة مصر.