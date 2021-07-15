شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يخضعون لجلسة تصوير قبل نهائي إفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الأهلي لجلسة تصوير من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل خوض المباراة النهائية لدوري البطال ضد كايزر تشيفز يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن التحضيرات النهائية من قبل الكاف لخوض النهائي الإفريقي.
وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة صباح اليوم الخميس بمقر إقامة الفريق بالمغرب ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قبل نهائى أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.
ويخضع أفراد بعثة النادى الأهلى للمسحة حسب تعليمات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قبل المباراة بـ48 ساعة.
وتضم قائمة الأهلي في المغرب ، 28 لاعباً ، وهم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.
خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.