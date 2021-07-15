شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يخضعون لجلسة تصوير قبل نهائي إفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الأهلي لجلسة تصوير من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل خوض المباراة النهائية لدوري البطال ضد كايزر تشيفز يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن التحضيرات النهائية من قبل الكاف لخوض النهائي الإفريقي.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة صباح اليوم الخميس بمقر إقامة الفريق بالمغرب ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قبل نهائى أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.