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لاعبو الأهلي يخضعون لجلسة تصوير قبل نهائي إفريقيا.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الأهلي لجلسة تصوير من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل خوض المباراة النهائية لدوري البطال ضد كايزر تشيفز يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن التحضيرات النهائية من قبل الكاف لخوض النهائي الإفريقي.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة صباح اليوم الخميس بمقر إقامة الفريق بالمغرب ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس قبل نهائى أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

ويخضع أفراد بعثة النادى الأهلى للمسحة حسب تعليمات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قبل المباراة بـ48 ساعة.

 

ويستعد الأهلى لمباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في نهئاي دوري أبطال أفريقيا.

 

وتضم قائمة الأهلي في المغرب ، 28 لاعباً ، وهم:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. 

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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