شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من حسم صفقة مهند لاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، اقتراب حسم صفقة مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون بديل للتونسي فرجاني ساسي لاعب الأبيض الذى أعلن الرحيل بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

كشف المصدر الزملكاوي أن الأيام الماضية، شهدت اتفاق مسئولو نادي الزمالك، مع نظرائهم في طلائع الجيش، على حسم صفقة مهند لاشين والاتفاق حول بنودها لكن تقرر تأجيل الإعلان الرسمي لحين نهاية الموسم.

أضاف المصدر أن الصفقة ستتضمن انتقال بعض لاعبي الزمالك لصفوف فريق طلائع الجيش علي سبيل الإعارة.

مهند لاشين وُضع تحت أعين مسئولي الزمالك والخبراء الكرويين بالنادي، طوال الموسم الحالي، ونال إعجاب الجميع لما يقدمه من أداء مميز مع فريقه، وكان أكثر المقتنعين بإمكانياته وقدراته فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق والملقب بملك النص، حيث يري في لاشين لاعب مميز وقادر علي تعويض رحيل فرجاني ساسي.

مهند لاشين من مواليد يناير عام 1996 ويبلغ من العمر 25 عاماً وبدأ مشوراه الكروي مع النادي الإسماعيلي من مرحلة الناشئين حتى وصل للفريق الأول ثم أنتقل للأسيوطي أثناء تواجده بدوري القسم الثاني وساهم في صعوده للدوري الممتاز واستمر معه بالمسمي الجديد "بيراميدز" قبل رحيله لنادي طلائع الجيش.

وشارك مهند لاشين في 25 مباراة مع طلائع الجيش بالموسم الحالي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، ولم يغيب عن فريقه سوى في 5 مباريات فقط.