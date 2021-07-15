القبض على 4 أشخاص ضمن تحقيقات العنصرية ضد لاعبي إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة أشخاص فيما يتعلق بالاستهداف العنصري الموجه للاعبي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم عبر شبكة الانترنت.

وتتواصل التحقيقات في المنشورات العدائية ضد ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا في أعقاب خسارة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإيطالي بركلات الجزاء الترجيحية في نهائي يورو 2020.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بيان الشرطة البريطانية الذي جاء فيه "عقب هزيمة منتخب إنجلترا أمام إيطاليا يوم الأحد تم توجيه سيل من التعليقات العنصرية بحق بعض لاعبي الفريق من أصحاب البشرة السمراء ، عبر المنصات الالكترونية ومن بينها فيسبوك وإنستجرام وتويتر".

وأضاف البيان "تحقيقات جرائم الكراهية قيد التنفيذ من قبل الشرطة البريطانية ، حيث يعمل فريق من المحققين المتخصصين من خلال عدد كبير من التقارير الواردة من شتى آنحاء البلاد".

وأوضح البيان "حتى الآن "تم تقديم العشرات من بيانات التطبيقات إلى شركات التواصل الإجتماعي وتم القبض على أربعة أشخاص من قبل قوات الشرطة المحلية".