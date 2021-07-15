روبن يعلن اعتزاله كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن الهولندي آريين روبن لاعب فريق جرونينجن الهولندي، اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي.

وكتب روبن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، : "أصدقائي الأعزاء، لقد قررت إيقاف مسيرتي الكروية.. اختيار صعب".

واضاف: "أود أن أشكر الجميع على كل هذا الدعم! مع تحياتي".

وبدأ روبن مسيرته في هولندا عبر أكاديمية جرونينجن، وتدرج في فئاته العمرية حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في يناير عام 2001.

ومثّل روبن العديد من الفرق مثل بي اس في آيندهوفنالهولندي، تشيلسي الإنجليزي، ريال مدريد الأسباني، وبايرن ميونيخ الألماني.

وحقق البالغ من العمر 37 عاما العديد من البطولات خلال مسيرته الكروية، كان ابرزها بطولة الدوري الإنجليزي "مرتين" مع تشيلسي ودوري أبطال أوروبا "مرة"، السوبر الأوروبي "مرة" وكأس العالم للاندية "مرة" مع بايرن ميونيخ.