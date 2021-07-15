كاف يتسلم تقرير التحقيق النهائي من شركة PWC

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الهيئة المديرة للكرة في القارة تسلمت تقرير التحقيق النهائي من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز.

ونشر كاف من خلال بيان حصل يلا كورة على نسخة منه جاء خلاله أن كاف سوف يناقش التقرير الختامي من الشركة على أن يتم مناقشة نتائج هذا التقرير خلال اجتماع المكتب التنفيذي يوم الجمعة (غدًا) في الرباط.

وأكد كاف أنه بعد نهاية اجتماع المكتب التنفيذي للكاف سيتم إصدار بيان للحديث عن الأمر وذلك في ظل سعي كاف للالتزام بأفضل ممارسات عالمية للحوكمة والتدقيق والأخلاقيات في الأمور المالية والإدارية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة pwc هي شركة متعددة الجنسات وتتخذ من لندن مقر لها وهي من أهم أربع شركات مراجعي الحسابات في العالم.