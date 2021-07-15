الشارقة ينسحب من صفقة "هدف الزمالك" بسبب 4 ملايين دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الشارقة الإماراتي، قرر صرف النظر عن التعاقد مع الهداف الكونغولي بن مالانجو مهاجم فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

مصدر كشف لصحيفة "البطولة" المغربية، أن نادي الشارقة كان يرغب في التعاقد مع مالانجو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر، أن نادي الشارقة قرر صرف النظر عن إتمام الصفقة بسبب المطالب المالية التي حددتها إدارة الرجاء.

الصحيفة كشفت أيضًا، أن إدارة الرجاء طلبت الحصول على مقابل مادي يقدر بأربعة ملايين دولار، في المقابل وصل عرض بطل الإمارات لثلاثة ملايين دولار.

وكان ارتبط اسم بن مالانجو مؤخرًا بالانتقال لصفوف الزمالك بناء على رغبة من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض.

صاحب الـ27 عامًا انتقل إلى صفوف الرجاء في صيف 2019 قادمًا من فريق مازيمبي الكونغولي في صفقة انتقال حر، حيث يرتبط بعقد مع بطل الكونفدرالية حتى صيف عام 2022.