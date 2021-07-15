تقارير: جالاتا سراي يدرس ضم وردة في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت صحيفة "فوتوماك" التركية، أن المصري عمرو وردة لاعب نادي باوك اليوناني، ضمن خطط نادي جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية يونانية، قد كشفت أمس الأربعاء، أن مسيرة وردة مع ناديه اليوناني اقتربت من النهاية بعد مشكلته الأخيرة مع مدربه رافشان لوسيسكو، حيث قرر المحترف المصري الاتجاه لليونان لمناقشة مستقبله.

وبحسب ما ذكرته "فوتوماك" اليوم الخميس، فإن جالاتا سراي -المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار- يدرس إجراء عدة تغييرات على صفوفه قبل بداية الموسم المقبل تماشيًا مع طلبات فاتح تيرم المدير الفني للفريق.

وأوضحت أن وردة من بين الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق الأصفر والأحمر خلال فترة الميركاتو الصيفي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد وردة مع باوك في صيف عام 2022، حيث كان الدولي المصري مدد عقده بداية من العام الجاري.

جدير بالذكر أن صاحب الـ27 عامًا لعب مع باوك في 63 مباراة في جميع المسابقات استطاع من خلالها أن يسجل ستة أهداف وصنع مثلهم.